G7: Piantedosi a riunione oggi in Giappone ministri Interno e Sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha partecipato oggi a Mito, in Giappone, al vertice dei ministri dell’Interno e della Sicurezza del G7. E' quanto si legge in una nota. Diversi i temi all’ordine del giorno: contrasto al crimine transnazionale, in particolare il traffico di migranti, e al terrorismo, tutela della sicurezza economica e dei valori democratici, protezione del Cyberspazio, sfruttamento e abuso sui minori on line, rischi e opportunità dell’intelligenza artificiale, sostegno all’Ucraina (con in video collegamento il Ministro dell’Interno ucraino). A margine del G7 - continua la nota - il ministro Piantedosi ha avuto una riunione bilaterale con il Presidente della Commissione Nazionale di Pubblica Sicurezza giapponese, ministro Matsumura Yoshifumi. “Abbiamo condiviso idee ed esperienze - ha dichiarato Piantedosi - e ho sottolineato che ci saranno molti punti di continuità tra i temi dell’agenda G7 della presidenza giapponese e quella italiana”. La riunione a Mito, ultima ministeriale nell’ambito G7, ha segnato “il passaggio di testimone” della presidenza della ministeriale dal Giappone all’Italia. A seguire, il ministro Piantedosi ha avuto un altro incontro bilaterale con il segretario generale di Interpol, Jürgen Stock, che lo ha ringraziato per le collaborazioni di successo tra Interpol e le Forze di Polizia Italiane. Da parte sua, il titolare del Viminale ha espresso soddisfazione per l’avvio di un progetto pilota proposto dall’Italia e denominato Silver notice, che grazie allo scambio delle informazioni finanziarie favorisce la localizzazione e il sequestro dei patrimoni criminali. “Inoltre nell’attuale contesto geopolitico è necessario prevedere una risposta coordinata a livello internazionale - ha concluso Piantedosi - per intercettare i legami tra le organizzazioni criminali, le infiltrazioni terroristiche e i trafficanti di esseri umani”. (Com)