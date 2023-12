Roma: spaccio di droga, arrestato un uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha arrestato a Roma un uomo gravemente indiziato del reato di spaccio di droga. Gli agenti della Polizia stradale, alcuni giorni fa, hanno fermato un'autovettura Smart che, sul Grande raccordo anulare, in prossimità dello svincolo Casilina, stava guidando pericolosamente, con repentini cambi di corsia e impegnando anche quella d'emergenza. I controlli dei poliziotti hanno riscontrato come il veicolo fosse sprovvisto di copertura assicurativa. Inoltre il conducente è subito apparso nervoso ed è stato più volte visto volgere lo sguardo verso il sedile passeggeri. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di effettuare controlli più approfonditi rinvenendo, proprio sotto quel sedile, alcune buste contenenti hashish e cocaina nonché una mazza da baseball in metallo. La perquisizione è stata estesa al domicilio dell'uomo dove sono stati scoperti ulteriori panetti di hashish. L'uomo è quindi stato arrestato e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. All'uomo è stata inoltre ritirata la patente di guida e decurtati 20 punti per essere risultato positivo al drugtest e per aver percorso la corsia d'emergenza. La sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina, pari ad un peso di circa 1.130 kg è stata sequestrata mentre il veicolo è stato confiscato. (Rer)