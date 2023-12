Firenze: Renzi, lanciato candidatura Saccardi, in politica contano i voti, non i veti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo lanciato la candidatura di Stefania Saccardi alla guida di Firenze. Una donna, avvocato, con una bella esperienza amministrativa e una straordinaria attenzione al sociale e alla sicurezza. Stefania ha già detto che è pronta a fare le primarie come a Firenze il centrosinistra ha sempre fatto. In politica contano le idee e i voti, non i veti. Viva le primarie, viva la politica". Lo afferma su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)