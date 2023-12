Norvegia: fondo sovrano non ritirerà investimenti da Tesla ma chiede rispetto contrattazione collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla dovrebbe rispettare i diritti fondamentali del lavoro, compresa la contrattazione collettiva. Questa la posizione espressa dal Fondo sovrano norvegese, che però ha ribadito l'intenzione di mantenere gli investimenti nella compagnia automobilistica statunitense. Il fondo di Oslo, il principale investitore nelle borse mondiali e settimo azionista di Tesla con una quota dello 0,88 per cento del valore, ha reso noto di non avere "nessun piano" di cedere le proprie partecipazioni nella società, a fronte dei contrasti tra l'azienda Usa e i sindacati in Svezia e Danimarca. (Sts)