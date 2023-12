Violenza donne: telefonata La Russa a Concia, vicinanza umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha telefonato ad Anna Paola Concia, esprimendole vicinanza umana in merito alle polemiche sulla nomina della ex parlamentare come garante del progetto, nelle scuole, "Educazione alle relazioni". Incarico che non è stato attivato, oggi, dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La seconda carica dello Stato, sempre secondo quanto si apprende, non sarebbe entrato nello specifico della vicenda. (Rin)