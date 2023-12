Incendio ospedale Tivoli: Cisl Lazio, chiesto incontro a Rocca per gestione emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'incendio avvenuto all'ospedale di Tivoli, alle porte di Roma, che ha causato 3 morti "è assolutamente necessario attivare urgentemente un tavolo di confronto lo abbiamo chiesto al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca". E' quanto si legge in una nota di Enrico Coppotelli, Giancarlo Cosentino e Lucilla Boschero della Cisl Lazio. "Quanto successo all’ospedale di Tivoli è assurdo ed inaccettabile. E’ chiaro che il primo pensiero va alle vittime, ai feriti e ai loro familiari - aggiungono i sindacalisti -. E’ evidente che la solidarietà impone di dare il proprio contributo per gestire una situazione di emergenza difficilissima. Anche e soprattutto in considerazione dell’inevitabile impatto che tutta questa situazione avrà sul Servizio sanitario regionale. Quello che è successo nella notte mette davvero i brividi: quattro pazienti morti, circa 200 persone, tra pazienti e sanitari, evacuati dai vari reparti. Tra questi sette bambini e una donna incinta. Le urla, le preghiere e la disperazione danno il senso di una tragedia enorme". (segue) (Com)