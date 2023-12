Incendio ospedale Tivoli: Cisl Lazio, chiesto incontro a Rocca per gestione emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è il momento della solidarietà, ma necessariamente dovrà esserci quello dell’analisi delle cause". Ora è altrettanto importante "gestire questa tragedia soprattutto prevedendo un nuovo punto di soccorso che possa, in parte , sopperire alla chiusura del Dea - nel riorganizzare le risorse umane e materiali e nel creare un centro informazioni per continuare a fornire assistenza sanitaria alle persone che erano nel nosocomio e per quelle che ne avranno bisogno nei prossimi giorni", sottolinea la Cisl Lazio. E "chiaramente mettere in condizione il personale impegnato nella struttura di poter continuare a lavorare e fornire assistenza, soprattutto alla luce del fatto che l’ospedale di Tivoli interessa una popolazione di oltre 400 mila abitanti", conclude la nota. (Com)