Milano: un Natale di alberi, luci, mercatini e cultura

- Chi cammina per le vie di Milano si trova già immerso nell’atmosfera natalizia, accesa dai 22 alberi di Natale, dai filari di luci e dai tradizionali mercatini. Il numero più alto di sempre quello degli alberi che illuminano la città meneghina, con la novità di quello dei Giochi di Milano Cortina 2026 in piazza Duomo e quello realizzato da Gucci in Galleria Vittorio Emanuele. Gli altri alberi si possono trovare in piazza della Scala e piazza Remo Cantoni (Sephora); a piazza San Babila, piazza Belloveso e piazzale Corvetto (Dils); a piazza dei Mercanti (Baci Perugina); a piazza San Carlo (Ig); Galleria del Corso e piazza Berlinguer (Victoria's Secret); via Croce Rossa (Xerjoff); piazza Tina Modotti (Lendlease/Msg); corso Garibaldi (A2A); piazza XXV Aprile (Jo Malone London); piazza Cordusio, piazza Enzo Paci e piazza Anita Garibaldi (Boscolo); piazza del Carmine (Banca Investis); piazza Duca d'Aosta (Grandi Stazioni Retail con Plenitude). Ai progetti realizzati nell'ambito del bando del Comune, si aggiungono altri due alberi che illumineranno due piazze simbolo della nuova Milano: piazza Gae Aulenti (Portanuova powered by Warner Music Italy) e piazza Elsa Morante, a City Life (Atlante). (segue) (Rem)