Milano: un Natale di alberi, luci, mercatini e cultura (2)

- Filari di luci e soggetti natalizi illuminano tante vie della città, sia nel cuore di Milano sia nell'aree decentrate, grazie alle proposte avanzate da diverse realtà imprenditoriali, tra cui alcune di quelle che hanno sponsorizzato anche gli alberi di Natale. In particolare, oltre ad allestire l'albero della Galleria, Gucci si è occupato di illuminare un chilometro di strade al Corvetto: viale Enrico Martini, via Giacinto Mompiani, via dei Panigarola e via dei Cinquecento. Inoltre, abbellisce gli ingressi di tre scuole del quartiere: IC Marcello Candia (via Polesine), IC Fabio Filzi (via Ravenna), scuola dell'infanzia di via Oglio. Il percorso che collega via Broletto, via Ponte Vetero e piazza del Carmine, in Brera, sarà impreziosito da 40 luminarie proposte da Banca Investis, che illuminerà anche le vie Rapisardi e Fulton, a Bruzzano, con iconiche stelle comete. La luce del Natale risplende in via Dante e in via Santa Rita da Cascia grazie a Boscolo, che porta il suo messaggio di auguri anche tramite quattro totem posizionati lungo via Dante. Piazza Prealpi (Municipio 8) è illuminato con i filari di Jo Malone London; il primo tratto di viale Padova (Municipio 2) si accende grazie alle luci di Baci Perugina. IG ha realizzato le luminarie di viale Affori. Corso Vittorio Emanuele II è impreziosito dalle luci di Chanel. Corso Como, in centro, e via Don Giovanni Verità (Municipio 9) brilleranno con PlayStation. Grazie ad Enel risplenderanno in centro Corso Buenos Aires e i Caselli di Porta Venezia e a Quarto Oggiaro via Antona Traversi. Infine, via Lecco a Porta Venezia e via Pietro Crespi, vicino al Parco Trotter, sono illuminate da Levi Strauss Italia. (segue) (Rem)