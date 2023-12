Milano: un Natale di alberi, luci, mercatini e cultura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non mancano i tradizionali mercatini: torna la “Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!”, tradizionale appuntamento di apertura del periodo natalizio da giovedì 7 a domenica 10 dicembre tra piazza Castello, piazza del Cannone e via Minghetti con oltre 200 espositori e anche il Mercatino di Natale in Duomo, dall’1 dicembre al 6 gennaio 2024, con 78 casette espositive. In quest’ultimo, che si snoda tra il primo tratto di corso Vittorio Emanuele II, dietro alla cattedrale (via ex Camposanto) e in via Carlo Maria Martini, i turisti troveranno un’offerta molto ricca di prodotti. Dal Mercatino di Natale saranno destinati 20 mila euro per la realizzazione di un progetto che coinvolge 20 scuole primarie milanesi con visite per scoprire il Duomo, la cripta, il museo e conoscere tutta l'attività che svolge la Veneranda Fabbrica del Duomo. Alla Veneranda Fabbrica del Duomo il Mercatino di Natale devolverà 250 mila euro che potranno servire per la ristrutturazione del grande organo nella Cattedrale e per l'impianto audio. (segue) (Rem)