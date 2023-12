Milano: un Natale di alberi, luci, mercatini e cultura (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora, numerose le mostre in corso a Milano visitabili nel periodo natalizio. Fino al 28 gennaio 2024 “Sebastião Salgado. Amazônia alla Fabbrica del Vapore. Fino al 31 marzo 2024 “Le vie dell’acqua” a Mediolanum Civico Museo Archeologico. Fino al 14 gennaio 2024 “Suzanne Jackson. Somethings in the World” Gam - Galleria d’Arte Moderna. Fino al 21 gennaio 2024 “Jimmy Nelson Humanity” a Palazzo Reale. Fino al 28 gennaio 2024 “Vincent van Gogh. Pittore colto” al Mudec – Museo delle Culture Mostre. Fino al 4 febbraio 2024 Morandi 1890 – 1964 a Palazzo Reale, sempre a Palazzo Reale fino all’11 febbraio 2024 “El Greco”. Fino al 10 marzo 2024 “Rodin e la danza” al Mudec. Ancora, i giardini storici di Milano “Indro Montanelli”, a Porta Venezia, c’è il Milano Christmas Village, con tante attrazioni a tema ed eventi per tutti. È stata allestita anche una pista di pattinaggio doppia, in parte coperta e riscaldata e in parte all’aperto, ed è una delle più grandi del nord Italia. Quest’anno anche piazza San Babila avrà una sua pista di pattinaggio durante tutto il periodo delle festività, ma la più grande è quella in piazza Duca D’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, chiamata “Sensation On Ice”, che copre una superficie di 1500 mq. Anche in Piazza Lombardia è stata allestita una pista che rimarrà fino al sette gennaio. Infine, anche i carabinieri contribuiscono a portare il Natale nella città con la Fanfara del terzo Reggimento Carabinieri "Lombardia", che porterà nei nove Municipi di Milano un repertorio di marce militari e brani della tradizione per celebrare le festività. Appuntamento l’11 dicembre ore 16, piazza Selinunte (Municipio 7); il 13 dicembre ore 11, piazza Prealpi (Municipio 8); il 14 dicembre ore 11 Villa Litta Modignani (Municipio 9)e il 19 dicembre ore 18 corso Vittorio Emanuele (Municipio 1). (Rem)