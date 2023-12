Scuola: Ascani (Pd), solidarietà a Concia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà ad Anna Paola Concia. Un ministro dell'Istruzione che non è in grado di tenere fede alle proprie decisioni in un ambito tanto delicato come l'educazione alle relazioni dimostra di essere una pessima guida per la scuola italiana. Purtroppo Valditara di questo aveva già dato prova più volte". Lo scrive su X (ex Twitter) la vicepresidente della Camera e deputata del Partito democratico, Anna Ascani, dopo la decisione del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di non attivare l'incarico di garante, affidato in un primo momento a Concia, del progetto "Educare alle relazioni", nelle scuole.(Rin)