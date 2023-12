Sicurezza: Bergamini, con emendamento governo 100 milioni a comparto, è battaglia FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti per l'emendamento del governo che stanzia 100 milioni per il comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico. Una battaglia che Forza Italia ha sempre portato avanti e sostenuto con forza, e che porterà al comparto nuove risorse in busta paga, per la previdenza e la tutela sanitaria. Un riconoscimento dovuto per chi ogni giorno è in prima linea per tutelare la sicurezza della collettività. Forza Italia ancora una volta dimostra di essere il partito della concretezza". Lo afferma, in una nota, Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.(Com)