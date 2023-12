Violenza donne: Malpezzi (Pd), da Valditara mancanza di coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce ogni giorno a promuovere informazioni e riflessioni di grande qualità su temi cruciali del Paese" Simona Malpezzi

Presidente del Gruppo del Partito Democratico in Senato

22 luglio 2021

- “Il ministro Valditara mostra una mancanza di coraggio che rattrista e cede all’estremismo della sua maggioranza che non accetta di condividere la battaglia contro la violenza di genere e per promuovere l’educazione al rispetto e all’affettività. Purtroppo, la destra dimostra la chiara volontà di far prevalere la più becera ideologia sulla condivisione di un progetto di civiltà. La ministra Fedeli aveva coinvolto e lavorato con tutte le forze perché su questi temi non ci si può dividere. La verità è che hanno millantato un’unità di intenti che non sono assolutamente in grado di perseguire. È un fatto politico che il Ministro Valditara sia stato costretto a un indecoroso passo indietro da una maggioranza immatura e inadeguata”. Lo dichiara, in una nota, Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico e vicepresidente della commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza. (Com)