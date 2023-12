Legge Bilancio: Perego, stanziamento per uomini e donne comparto Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il risultato è molto importante, i circa 100 milioni che sosterranno Forze armate e Forze di Polizia contenuti nell'emendamento di governo alla legge di Stabilità sono frutto di una forte iniziativa di Forza Italia". Lo afferma, in merito alla legge di Bilancio, il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, che aggiunge: "Gli incontri effettuati nelle scorse settimane ai quali ho partecipato in virtù della mia delega istituzionale, con il Cocer e i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari con il presidente del Consiglio, Meloni, ed il ministro Crosetto, sono l'esempio di come questo governo sia concentrato in modo costruttivo nei confronti degli uomini e donne che rischiano la vita per garantire la sicurezza dei cittadini e per la difesa del Paese. i prevedono anche risorse per polizze assicurative, sanitarie, infortunistiche integrative e per l'avvio dell'area negoziale dirigenziale, una previdenza dedicata e il riconoscimento della loro specificità sono un importante passo in avanti". (Rin)