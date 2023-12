Incendio ospedale Tivoli: Bertucci (Fd'I Lazio), cordoglio e solidarietà a pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia totale vicinanza all'ospedale, al direttore generale Giorgio Santonocito ma soprattutto ai pazienti che hanno vissuto questa brutta tragedia e ai familiari delle vittime". Lo dichiara, in una nota, Marco Bertucci di Fd'I, presidente della commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, in merito all'incendio propagatosi ieri sera all'ospedale di Tivoli, il San Giovanni Evangelista. "Tre morti e duecento pazienti evacuati: è un bilancio drammatico a cui dobbiamo dare risposta. Noi siamo disponibili a fare la nostra parte per affrontare quest'emergenza. Intanto, molti presidi stanno mettendo a disposizione pasti gratuiti e altre strutture per i degenti" conclude. (Com)