Violenza donne: Manzi (Pd), destra sfiducia Valditara, nessuna volontà di unire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo 24 ore di dichiarazioni incrociate di Lega e Fratelli d'Italia, la maggioranza sfiducia il ministro Valditara e lo costringe a un imbarazzante marcia indietro. L’ideologia e l’estremismo prevalgono sul buonsenso e un’idea di dialogo - che avrebbe dovuto e potuto unire le forze politiche - cede di fronte al radicalismo di una destra prigioniera dei propri pregiudizi. Il ministro Valditara si è piegato purtroppo ai diktat di una maggioranza che non sembra interessata a trovare spazi comuni per combattere insieme la violenza di genere". Lo dichiara Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola del Partito democratico, che aggiunge: "Sarebbe stato interessante ed utile ascoltare Anna Paola Concia e le altre garanti individuate dal ministro nelle commissioni impegnate ad esaminare, già dalla prossima settimana, le proposte di legge presentate a proposito dell’educazione all’affettività. Purtroppo per una logica di parte perdiamo un’opportunità”. (Rin)