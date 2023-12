Natale: Città metropolitana Roma, albero torna a palazzo Valentini dopo anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente, dopo anni anche Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana, torna ad esibire il suo albero di Natale. "Il nostro Ente, anche con l'imponente restauro di questo palazzo storico, così come con quello di Villa Altieri e delle Domus romane, sta conoscendo una fase di rilancio artistico-culturale, insieme a quella della sua azione amministrativa in favore del territorio metropolitano". Lo dichiara in una nota la delegata al Bilancio e patrimonio della Città Metropolirana di Roma Capitale, Cristina Michetelli. "Spiace che una stellina rossa dell'addobbo, peraltro selezionata dalla società che ha fornito l'albero, abbia suscitato una reazione spropositata in un noto esponente della destra romana, che ha confuso il rosso natalizio con ragioni politiche. Immaginiamo a questo punto che il suo Babbo Natale sarà vestito di nero e i suoi regali saranno solo sacchi di carbone per confermare, anche cromaticamente, la sua antica fede cameratesca - aggiunge -. Al di là dell'ironia, ricordo che, al contrario, per la nostra comunità il rosso e' anche Il colore del cuore e della passione che da sempre scalda le case delle famiglie durante le festività natalizie. La Citta Metropolitana e' la casa di tutti i cittadini e le cittadine dei comuni del nostro territorio e certamente il Natale per tutti noi vuole essere un momento di calore e unità collettiva", conclude Michetelli. (Com)