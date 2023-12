Incendio ospedale Tivoli: Baldini (Enpapi), urgente rilancio edilizia sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve urgente rilancio dell'edilizia sanitaria. Lo dichiara Luigi Baldini, presidente di Enpapi, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, al quale sono obbligatoriamente iscritti gli infermieri liberi professionisti, in merito all'incendio divampato all'ospedale di Tivoli. "L'incendio all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, che ha provocato la morte di quattro pazienti e l'evacuazione di quasi 200 persone, è una tragedia immane, che ci addolora profondamente - aggiunge Baldini -. Esprimiamo la piena vicinanza alle famiglie coinvolte e siamo a disposizione, come categoria professionale degli infermieri, che opera in prima linea sul fronte sanitario, a fornire pieno supporto per ogni evenienza. In attesa di conoscere bene le cause che hanno determinato l'incendio, non possiamo non notare come da decenni rimane uno stato diffuso di incuria e scarsa attenzione verso le strutture ospedaliere. È urgente rilanciare una nuova programmazione di edilizia sanitaria, impiegando risorse e progettualità per migliorare la rete ospedaliera sull'intero territorio italiano", conclude. (Com)