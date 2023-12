Ucraina: Scholz, Germania pronta ad aumentare aiuti a Kiev se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se necessario, la Germania dovrebbe aumentare gli aiuti all'Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corso del congresso del Partito socialdemocratico (Spd) a Berlino. La guerra “probabilmente non finirà così presto come tutti vorremmo”, ha spiegato Scholz, motivo per cui, a suo dire, la Germania deve essere in grado di aiutare "quest’anno, l’anno prossimo e quello ancora dopo". "Se gli altri sono deboli, occorre aumentare anche il contributo tedesco", ha ribadito il cancelliere, secondo cui Berlino continuerà ad aiutare con risorse finanziarie e consegne di armi. Questa è “ovviamente una sfida finanziaria”, ha proseguito Scholz. (Geb)