Incendio ospedale Tivoli: Ciaccheri (Sce), immenso dolore e cordoglio

- "Immenso dolore e profondo cordoglio per la tragedia avvenuta all`ospedale di Tivoli. Tutta la mia vicinanza alle famiglie colpite per quello che rappresenta un grande dolore che tocca tutte e tutti noi. Ora è il momento di dimostrare tutta la nostra solidarietà alla cittadinanza tiburtina. Un pensiero infine e sostegno ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario che con grande impegno, da subito, si sono prodigati per i soccorsi". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. (Com)