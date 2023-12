Incendio ospedale Tivoli: si indaga per omicidio e incendio colposo, lunedì autopsia vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo plurimo e incendio colposo, in merito al rogo che la notte scorsa ha colpito l'ospedale San Giovanni Evangelista, causando la morte di 3 pazienti. "Sono state messe sotto sequestro tutte le aree di interesse per le indagini. Quindi il piazzale dove è scoppiato l'incendio e i locali vicini dove si sono estese le fiamme. La restante parte dell'edificio non è sequestrata, pur non essendo al momento agibile", ha spiegato il procuratore capo Francesco Menditto. Lunedì saranno disposte le autopsie sulle tre vittime. Sono stati nominati il medico legale e il tossicologo che lunedì riceveranno l'incarico. Indagano i vigili del fuoco e la polizia di stato, ma anche i carabinieri: "abbiamo un quadro abbastanza, direi, accettabile di ciò che può essere accaduto, ma abbiamo bisogno di approfondirlo. La città è ferita", ha concluso.(Rer)