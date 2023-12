Violenza donne: Serracchiani (Pd), voltafaccia Valditara svela chi comanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Il voltafaccia di Valditara svela ancora una volta che forze che comandano nel governo Meloni. Ci va di mezzo una persona degna ed equilibrata come Anna Paola Concia che avrebbe potuto dare un vero contributo con la sua profonda conoscenza del mondo della scuola e con la sua competenza sul tema della violenza contro le donne. Il 'no' è proprio contro di lei e ne sono colpita. Perché alla fine vince il settarismo urlatore e trionfa il pregiudizio ideologico anche su temi che dovrebbero unire gli schieramenti. Umiliato il ministro, è chiaro che non c'è più spazio per nessuno se non è inquadrato". Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Partito democratico, dopo che il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha deciso di non attivare l'incarico di garanti del progetto "Educazione alle relazioni" a suor Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman. (Rin)