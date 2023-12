Legge Bilancio: Molteni, altri 100 milioni per Forze Polizia, Forze armate e Vigili fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento del governo alla legge di Bilancio "prevede altri 100 milioni per Forze di Polizia, Forze armate e Vigili del fuoco: risorse per la 'specificità' del comparto, per le polizze assicurative sanitarie e antinfortunistiche, per la previdenza e l'area negoziale dei dirigenti". Lo afferma il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, in merito alle nuove risorse economiche destinate dal governo alle forze che garantiscono la sicurezza nazionale. "Altri fondi - specifica il sottosegretario - che si sommano agli 1,5 miliardi già previsti per il rinnovo contrattuale. È la conferma di un impegno vero e concreto - conclude Molteni - per la sicurezza del Paese e per le nostre straordinarie Forze di Polizia, che le cronache confermano regolarmente orgoglio nazionale e modello di dedizione, impegno e sacrificio". (Rin)