Scuola: Zanella (Avs) su Concia, adesso si dimetta Valditara, inadeguato

- "Adesso si dimetta il ministro per manifesta incapacità". E' quanto afferma la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Luana Zanella, in merito alla retromarcia del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sulla nomina di Paola Concia tra i garanti del progetto "Educazione alle relazioni", nelle scuole. "In meno di 48 ora ha ceduto alle pressioni della maggioranza, mostrando scarsa autonomia. Solidarietà a Paola Concia che continuerà a dare il suo contributo di femminista e formatrice altrove, ma per la scuola pubblica è un vero insulto - continua la parlamentare -. L'ennesima prova di superficialità, pressappochismo e mancanza di rispetto per una donna e professionista che un ministro degno di questo nome avrebbe potuto e dovuto evitare".(Rin)