Clima: Consiglio nazionale giovani nella delegazione governo italiano a Cop28

- Ai lavori della Cop28, la Conferenza delle Nazioni unite sul cambiamento climatico, in programma in questi giorni negli Emirati Arabi Uniti, su indicazione del governo italiano, partecipano anche la presidente del Consiglio nazionale dei giovani, Maria Cristina Pisani, il consigliere di presidenza, Maicol Busilacchi, e la segretaria generale del Cng, Sofia Fiorellini. E' quanto si legge in una nota. "Grazie al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al ministro Pichetto Fratin per aver indicato il Consiglio nazionale dei giovani come Youth delegate. Sul clima serve un dialogo inclusivo, che possa integrare e valorizzare le prospettive giovanili, un dialogo che sappia rispondere alle priorità delle generazioni future e promuovere un coinvolgimento attivo dei giovani nell'azione climatica. La partecipazione del Consiglio nazionale dei giovani alla Cop28 riflette l'impegno costante, dell'organismo e di una generazione, per un futuro sostenibile e resiliente, e la dimostrazione del governo ad includere i giovani in così importanti processi decisionali, rafforzando il ruolo delle ragazze e dei ragazzi come attori decisivi nella risposta alla sfida ambientale", ha a dichiarato la presidente del Cng, Maria Cristina Pisani, a margine dei lavori. Per il consigliere di presidenza con delega agli Esteri, Maicol Busilacchi, "si tratta di un appuntamento fondamentale dove i giovani possono contribuire ed incidere concretamente nell'affrontare la crisi determinata dal cambiamento climatico. Una sfida che unisce le generazioni e che deve vedere uniti tutti gli Stati in un impegno coordinato e collettivo".(Com)