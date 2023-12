Sicurezza: Battistoni (FI), da governo giusto riconoscimento a chi è in prima fila per tutelarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti della decisione del governo di presentare un emendamento alla manovra per stanziare 100 milioni in favore del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico. Risorse che garantiranno migliori trattamenti pensionistici, retributivi e una maggiore tutela sanitaria e che si aggiungono a quelle già previste dalla legge di Bilancio per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Dare il giusto riconoscimento a chi è in prima fila per tutelare la sicurezza della collettività è una battaglia che ci ha visti sempre protagonisti. Ancora una volta Forza Italia si dimostra vicina alle esigenze dei cittadini e in grado di dare risposte concrete". Lo afferma Francesco Battistoni, deputato e responsabile dell'Organizzazione di Forza Italia. (Rin)