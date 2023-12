Incendio ospedale Tivoli: Fd'I, sgomento e preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragedia accaduta questa notte nell'ospedale di Tivoli ci lascia sgomenti e preoccupati. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e solidali con l'intera comunità territoriale coinvolta". Lo dichiara in una nota il deputato Andrea Volpi e il consigliere regionale del Lazio Marco Bertucci, eletti per Fratelli d'Italia nel territorio della provincia di Roma. "Non è questo il momento delle polemiche, ci sarà tempo per capire le cause e le responsabilità di questa disgrazia, ma non possiamo nascondere la nostra preoccupazione rispetto allo stato in cui versa la Sanità del Lazio. Un ringraziamento alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, agli operatori del nosocomio e a tutti coloro che con il loro lavoro hanno impedito quella che rischiava di essere una vera e propria strage", concludono Bertucci e Volpi. (Com)