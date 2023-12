FI: a Bologna presentato coordinamento regionale giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina a Bologna abbiamo presentato il coordinamento regionale del movimento giovanile dell'Emilia-Romagna, guidato da Daniele Aiello. Una regione difficile per noi, da sempre ostile alla nostra parte politica, ma dove stiamo lavorando intensamente per rafforzarci e riuscire a portare il centrodestra al governo. Ce la faremo, perché sono convinto che siano sempre di più i cittadini stanchi dell'egemonia della sinistra, a Bologna come nel resto della regione, che meritano un governo serio, attento, in grado di dare risposte concrete". Lo afferma, in una nota, Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile. "Siamo distanti dalla sinistra su tutto - prosegue il parlamentare - e proprio qui, oggi, abbiamo voluto rimarcare queste differenze, dall'ambiente alla scuola e all'università, fino al lavoro e all'impresa. Le nostre porte sono aperte per accogliere i giovani che si riconoscono nella nostra proposta politica e nei nostri valori liberali, garantisti, europeisti, cristiani. E sono tantissimi anche qui in Emilia-Romagna. Ringrazio l'onorevole Rosaria Tassinari, presidente del coordinamento regionale azzurro dell'Emilia-Romagna e coordinatrice nelle province della Romagna e il consigliere regionale e coordinatrice dell'Emilia, Valentina Castaldini, per il loro grande impegno e il costante supporto che dimostrano nei confronti del movimento giovanile. Nei prossimi mesi continueremo ad impegnarci per radicarci sul territorio in vista dei prossimi, fondamentali appuntamenti che ci aspettano, le elezioni Amministrative ed Europee. Un lavoro che porteremo avanti al fianco del partito, guidato dal nostro segretario nazionale, Antonio Tajani". (Com)