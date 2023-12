Incendio ospedale Tivoli: sindacati, vicinanza a famiglie vittime, pronti a collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni sindacali aziendali e territoriale esprimono la loro vicinanza alle famiglie delle persone decedute e ferite, pazienti e operatori, a causa dell’incendio avvenuto la notte scorsa all'ospedale di Tivoli. "Si esprime inoltre solidarietà per tutti i degenti e le loro famiglie che a causa del trasferimento hanno subito disagi - si legge nella nota dei sindacati -. Sottolineiamo la straordinaria prova di solidarietà e impegno di tutta la città, di tutto il personale sanitario compreso il personale fuori servizio sopraggiunto sul luogo che si prodigati al limite delle forze per far si che questa tragedia non abbia assunto proporzioni ancora più gravi. In attesa del ripristino della struttura e delle attività, siamo immediatamente disponibili ad un confronto con la Direzione aziendale per trovare soluzioni che riescano a rispondere ai bisogni di salute della cittadinanza". (segue) (Com)