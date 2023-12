Incendio ospedale Tivoli: sindacati, vicinanza a famiglie vittime, pronti a collaborare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa che venga fatta chiarezza sul grave accadimento, i sindacati propongono in prima battuta, per fronteggiare l’emergenza, di allestire: un punto di primo soccorso nei locali della palestra Maramotti e nel parcheggio antistante; riapertura del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Palombara in h 24; istituzione di posti letto presso i locali liberi del Palombara; la riapertura immediata del punto nascita e del reparto di ostetricia e ginecologia in h 24 sempre nel presidio di Palestrina. "Siamo certi del supporto delle Asl limitrofe per continuare a fornire cure adeguate alla cittadinanza. Forniamo sin da subito la nostra disponibilità ad incontrare i vertici aziendali per discutere di una adeguata ricollocazione del personale e delle attività", concludono i sindacati. (Com)