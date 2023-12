Spagna: sequestrata una tonnellata di cocaina durante operazione di polizia alle Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia nazionale spagnola hanno sequestrato una tonnellata di cocaina della massima purezza in una villa di lusso a Tenerife. Si tratta del più grande sequestro effettuato a un organizzazione criminale spagnola alle Canarie, come ha riferito oggi la Polizia nazionale. Nell'ambito dell'operazione sono state arrestate complessivamente nove persone, sette delle quali appartenenti a un'organizzazione composta da cittadini spagnoli, oltre alla cattura di un importante narcotrafficante colombiano che fungeva da notaio per la rete d'origine e un criminale italiano. Sono state inoltre effettuate otto perquisizioni a Tenerife, Lanzarote, Malaga e Siviglia, nel corso delle quali sono stati sequestrati 9 veicoli, 12 mila euro in contanti, una macchina contasoldi, disturbatori di frequenza, dispositivi di localizzazione, un drone e altre armi. L'operazione è iniziata mesi fa, quando gli agenti hanno appreso dell'esistenza di un'organizzazione di origine spagnola dedita alla distribuzione di spedizioni di cocaina dal Sud America, con filiali nelle province di Malaga e Siviglia, oltre che nelle isole di Lanzarote e Tenerife. (Spm)