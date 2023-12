Sardegna: Comitato europeo approva emendamenti Regione a due pareri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'ultima assemblea plenaria, il Comitato europeo delle Regioni ha adottato due importanti pareri di iniziativa in vista dei futuri assetti delle politiche dell'Unione europea. I pareri riguardano la politica di coesione - la principale posta di bilancio dell'Unione europea - e la politica di concorrenza, al cui interno è enucleata la disciplina degli aiuti di Stato che regolamenta l'intervento pubblico nella sfera delle attività produttive. Le due misure sono state oggetto di altrettante proposte emendative presentate dal presidente della Regione, Christian Solinas, e approvate dal Comitato. "Abbiamo esortato la commissione - afferma il presidente Solinas - a rafforzare, nella legislazione in materia di aiuti di Stato, le disposizioni di carattere orizzontale per i territori insulari, che richiedono un approccio giuridico specifico e più ampio in ragione della loro discontinuità e distanza dal continente europeo". In particolare, attraverso il parere sul futuro della politica di coesione il Comitato delle Regioni presenta le proprie raccomandazioni politiche in vista della prossima regolamentazione dei fondi strutturali post-2027 e, in questo ambito, sul nono Rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale della commissione europea che la precede, atteso per la primavera del 2024 insieme alla Agenda strategica dell'Unione europea. Una posizione, quella della regione Sardegna, che sarà analizzata dal gruppo di esperti della commissione sul futuro della politica di coesione, i cui lavori delineeranno gli indirizzi strategici del prossimo ciclo di programmazione. Il parere sul Rapporto annuale sulla politica di concorrenza 2022 della commissione europea, nel trentennale del mercato unico, verte sulle iniziative politiche e legislative e sulle decisioni adottate dalla commissione europea in applicazione del diritto comunitario della concorrenza nel 2022. (segue) (Rsc)