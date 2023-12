Ucraina: ministero Esteri condanna piani russi di tenere elezioni presidenziali in territori occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Ucraina hanno condannato con fermezza i piani della Russia di tenere le elezioni presidenziali la prossima primavera nei territori occupati. Kiev ha dichiarato "nulle e non valide" le votazioni nelle aree occupate del Paese, impegnandosi a perseguire penalmente qualsiasi osservatore inviato per monitorarle. "Chiediamo alla comunità internazionale di condannare risolutamente l'intenzione della Russia di tenere elezioni presidenziali nei territori ucraini occupati e di imporre sanzioni a coloro che sono coinvolti nella loro organizzazione e condotta", ha affermato in una nota il ministero degli Esteri ucraino, che ha poi messo in guardia altre nazioni dall’invio di osservatori alle “pseudo-elezioni”, affermando che i trasgressori “si assumerebbero responsabilità penali”. "Qualsiasi elezione in Russia non ha nulla a che fare con la democrazia. Servono solo come strumento per mantenere il regime russo al potere", ha affermato il ministero di Kiev.(Kiu)