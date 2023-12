Incendio ospedale Tivoli: Aurigemma, profonda tristezza, vicinanza a comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome del consiglio regionale del Lazio, "esprimo profondo cordoglio e assoluta tristezza per quanto avvenuto all'ospedale di Tivoli. Adesso, il primo pensiero va ai familiari delle vittime e agli oltre 200 pazienti che sono stati trasferiti, ai quali rivolgo la massima vicinanza". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. "Colgo l'occasione per ringraziare il personale sanitario, tutte le forze dell'ordine e tutti coloro che sono intervenuti a seguito dell'incendio di questa notte. Alla comunità di Tivoli, un forte abbraccio in questo momento di dolore", conclude Aurigemma.(Com)