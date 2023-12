© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mie condoglianze ai familiari delle vittime che hanno tragicamente perso la vita durante l'incendio nell'ospedale a Tivoli. Lo ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X. "Prego per la salute degli evacuati. Ringrazio il personale sanitario e le squadre di soccorso per aver salvato tante vite. Attendiamo di capire le cause", ha aggiunto Tajani. (Res)