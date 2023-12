Incendio ospedale Tivoli: assessore Ciacciarelli, vicinanza a famiglie vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo tutta la mia vicinanza per quanto accaduto presso l'ospedale San Giovanni Evangelista a Tivoli, dove un vasto incendio ha provocato la morte di 3 pazienti e l'evacuazione di circa 200 persone". Lo dichiara l'assessore all'Urbanistica, della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. "Una gravissima tragedia che ha scosso profondamente l'intera comunità di Tivoli - ha continuato l'assessore Ciacciarelli- nonché il mondo politico ed istituzionale del nostro paese, in quanto accaduta in un ambiente in cui le persone più fragili dovrebbero trovare protezione e sicurezza, quale un ospedale pubblico. Sicuramente gli organi competenti sono già al lavoro per ricostruire in modo analitico le cause del rogo e relative responsabilità, sulle quali si apriranno successive valutazioni, ma ad ora esprimo tutta la mia solidarietà alle famiglie delle vittime ed a tutta la Città di Tivoli fortemente colpita dal terribile avvenimento. Sono vicino alla consigliera Laura Cartaginese con la quale mi sono confrontato immediatamente non solo perché cittadina di Tivoli ma sempre vicina e a difesa di questo importante presidio sanitario", conclude Ciacciarelli. (Com)