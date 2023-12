Maltempo: Zucconi (Fd'I), grazie a governo 50 milioni di euro a imprese toscane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Grazie al lavoro del governo Meloni, di concerto con il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sono stati previsti nel decreto legge Energia 50 milioni di euro per le imprese toscane che sono state colpite dal terribile alluvione ad inizio novembre. Questi fondi, messi a disposizione grazie all’estensione della normativa, che era già prevista per le zone alluvionate dell’Emilia Romagna, daranno un concreto aiuto alle migliaia di imprenditori e famiglie che hanno perso il loro patrimonio”. Lo scrive, in una nota, il segretario di presidenza della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, che prosegue: “Quello che hanno vissuto i nostri territori con l’alluvione è stato un vero e proprio disastro, ma con questi fondi, il governo Meloni ha dimostrato ancora una volta la propria efficienza".(Com)