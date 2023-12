Reddito cittadinanza: Carotenuto (M5s), parlamentari Fd'I non sanno leggere dati ma parlano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di parlare a vanvera, i parlamentari di Fratelli d'Italia dovrebbero imparare a leggere e, soprattutto, a capire i dati. Stamattina hanno visto su un quotidiano l'intervista al direttore generale dell'Inps, ente che il governo, dopo aver cacciato Pasquale Tridico, ha trasformato in uno dei suoi uffici della propaganda, e si sono eccitati come non mai. Peccato, che in maniera totalmente fuorviante, il direttore generale dell'Istituto di previdenza abbia citato solo il numero delle assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza 'agevolate', ossia avvenute grazie agli sgravi contributivi che abbiamo previsto con la legge approvata nel 2019. Stiamo dunque parlando solo di una parte di beneficiari che hanno trovato un'occupazione. Non conoscendo la legge, i meloniani questo non lo sanno, ma parlano". Lo afferma, in una nota, il deputato del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro, Dario Carotenuto. "Se proprio vogliono sapere quanti percettori di redito di cittadinanza hanno trovato lavoro - riprende il parlamentare - leggano il report dell'Anpal di dicembre 2021. Cito il passaggio principale: 'Dall'analisi risulta che 724.494 beneficiari, pari al 40,1 per cento della platea considerata, hanno avuto almeno un rapporto di lavoro attivo mentre erano in misura o erano occupati al momento del primo accesso al sussidio, con una movimentazione complessiva di oltre 1,5 milioni di rapporti di lavoro'. La smettano con questa becera propaganda e con la guerra ai poveri". (Com)