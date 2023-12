Acea: tutela e riuso acqua in agroindustriale ed elettrico, accordo con Bf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea spa, gruppo industriale leader nel settore idrico e tra i primi operatori dell’ambiente e dell’energia, e Bf spa attiva, attraverso le sue partecipate, in tutti i comparti della filiera agroindustriale italiana, hanno firmato un memorandun of understanding (Mou) per lo sviluppo di possibili collaborazioni volte alla tutela e al riutilizzo della risorsa idrica negli ambiti agricolo, idrico ed energetico, in ottica di ampliamento dei rispettivi business. Lo comunica in una nota Acea. L’intesa è stata sottoscritta dall'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo e dall'amministratore delegato di BF, Federico Vecchioni. Entrambi i gruppi sono impegnati ad avviare progetti di ricerca volti all’innovazione tecnologica e all’efficienza energetica, con focus sull’economia circolare e lo sviluppo sostenibile, con l’obiettivo comune della gestione dell’intero ciclo dell’acqua ed il riutilizzo delle risorse idriche e di quelle energetiche. (segue) (Com)