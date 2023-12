Acea: tutela e riuso acqua in agroindustriale ed elettrico, accordo con Bf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Mou, che ha una durata biennale, si dà avvio ad uno scambio di informazioni, oltre che ad un’attività di approfondimento su possibili collaborazioni in diversi ambiti. In particolare, ottimizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura, per valutare la collaborazione su progetti ed investimenti di sviluppo delle due società, la ricerca e lo studio di nuove tecnologie, anche nel campo dell’intelligenza artificiale e in ottica di digital & precision farming, con particolare riguardo alla messa in sicurezza dell’approvvigionamento, tutela e riutilizzo della risorsa idrica per l’irrigazione. Consorzi di bonifica, bacini di accumulo e pompaggio, con lo scopo di valutare sinergie in ambito idrico ed energetico nel campo dei consorzi di bonifica mediante opere ed interventi infrastrutturali per la salvaguardia ambientale, la prevenzione delle calamità e nel campo dei bacini di accumulo e pompaggio, inclusa l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile (fotovoltaico ed idroelettrico). Sviluppo estero, per esplorare congiuntamente nuove opportunità di collaborazione nel mercato estero,in particolare in paesi con tecnologie e know-how con potenziale di crescita, per sviluppare i reciproci business, sostenere le comunità locali agricole, idriche e energetiche. Economia circolare e filiera italiana, per valutare iniziative e progetti congiunti che promuovano modelli di economia circolare, finalizzati al recupero sostenibile delle risorse. (segue) (Com)