Acea: tutela e riuso acqua in agroindustriale ed elettrico, accordo con Bf (3)

- Nello specifico, le due aziende studieranno iniziative per impiegare le risorse provenienti dalla depurazione delle acque reflue e degli impianti di compostaggio di Acea nella produzione difertilizzanti e concimi organici e minerali.Sempre in questo ambito, si valuterà la realizzazione di attività che consentano l’utilizzo di sottoprodotti agricoli provenienti dalla filiera di BF negli impianti Acea per la produzione di biogas e energia, per promuovere un modello esteso di sviluppo di filiera totalmente italiana. L’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo ha dichiarato: “sono particolarmente soddisfatto di questa importante intesa, dal momento che il settore agricolo rappresenta il principale fronte di utilizzo della risorsa idrica e BF che, con le sue partecipate, è la più grande azienda agricola del Paese. La collaborazione siglata tra Acea, il primo operatore idrico italiano, e BF può quindi dare grandi frutti in questo settore e una forte spinta all’agricoltura, fondamentale comparto economico del nostro Paese”, conclude Palermo. L’Ad di BF, Federico Vecchioni ha aggiunto: “Acea costituisce un nuovo fondamentale alleato di BF nella tutela e nella gestione sostenibile delle risorse naturali, ricchezza che tutti condividiamo e da cui dipendiamo, e nella transizione verso un’economia circolare sempre più estesa”. (Com)