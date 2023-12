Colombia: Petro su Territorio Essequibo, scoppierà una guerra, costruire mediazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela e Guyana sono vicine a una guerra, nuova replica di un conflitto tra "Nato e Russia", che i governi dell'America Latina devono disinnescare. Lo ha detto il presidente della Colombia, Gustavo Petro, a commento della notizia di esercitazioni militari del Comando sud nel Territorio Esequibo. "La disgrazia più grande del Sudamerica è che scoppierà una guerra tra i suoi popoli. Da anni si cerca di stabilire un conflitto in un angolo del nostro continente", scrive Petro, secondo cui "ne hanno parlato colombiani senza patria e (l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald) Trump. Riprodurre il conflitto Nato-Russia nelle nostre terre, nella selva Amazzonica, ci farà solo perdere il tempo vitale del nostro progresso e della nostra vita". Questo, prosegue il presidente, "non era il destino del nostra Sudamerica. Occorre sradicare la barbarie da qui. Sappiamo mediare i conflitti e mantenere la pace tra i popoli. Venezuela e Guyana devono abbassare le tensioni", ha aggiunto Petro invitando i governi dell'America del sud a costruire una squadra negoziale. La speranza, ha concluso, è che questa iniziativa possa "rianimare" l'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur), il blocco cui la Colombia ha formalmente riaderito in settimana. (Mec)