© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo che ha sparato contro due agenti della Guardia nazionale russa vicino Mosca è stato arrestato. I due agenti, che al momento della sparatoria non erano in servizio, non sarebbero in pericolo di vita, secondo l'ufficio stampa del quartier generale moscovita della Guardia nazionale. Al contempo, è stata avviata un'indagine per tentato omicidio nei confronti dell'uomo che ha sparato agli agenti.(Rum)