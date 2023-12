Incendio ospedale Tivoli: Rocca, grande tragedia, stretti ai familiari delle vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è il giorno del dolore, ma da subito anche quello dell'accertamento delle cause, dal momento che l'intero ospedale è stato messo sotto sequestro - prosegue il presidente Rocca -. Quello che intanto posso dire, posto che non conosciamo la dinamica e c'è un'indagine in corso, è che la sicurezza negli ospedali per noi e' una priorità, non a caso abbiamo già destinato risorse, centinaia di milioni, per l'antincendio e l'antisismica, di cui 12 milioni per l'area di Tivoli, Palestrina, Colleferro e Subiaco. Voglio pertanto esprimere, adesso, la mia gratitudine totale a tutti gli operatori coinvolti nelle attività di soccorso, ai medici e agli infermieri del nosocomio per l'immediata assistenza. Ma anche le nostre diverse strutture sanitarie che si sono subito attivate per accogliere i pazienti trasferiti da Tivoli", conclude Rocca. (Rer)