Scuola: Bonetti (Azione-Per), da Valditara teatrino disdicevole

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Una nota del ministro Valditara informa che vengono revocate le nomine alle tre persone indicate come garanti per il progetto ‘Educare alle relazioni’. È un teatrino disdicevole, che mette nel tritacarne persone a cui si è affidato un incarico per poi dimostrarsi deboli e indecisi. Il ministro non si copra di ridicolo dimostrando di essere e di rendere la scuola ostaggio delle più stupide beghe tra partiti: blocchi la revoca e vada avanti con le persone che aveva scelto. Visto il livello del dibattito tra le parti, a maggior ragione il progetto ha bisogno di garanti. E ribadisco: la scuola ha bisogno di educare alla parità. La parità non ha bandiere né colore: è semplicemente parità. Quella che vogliamo e quella per cui bisogna lavorare anziché perdere tempo”. Lo afferma su Facebook la vicecapogruppo di Azione-Per alla Camera ed ex ministra delle Pari opportunità, Elena Bonetti. (Rin)