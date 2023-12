Sicurezza: Silvestro (FI), bene fondi, c'è impegno concreto governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il nuovo Patto di stabilità, l'Italia sembra aver imboccato la giusta direzione, grazie anche all'ottimo lavoro che ha fatto il nostro ministro Giorgetti. Adesso manca solo l'accordo che contiamo di raggiungere già per fine anno. La legge di Stabilità intanto interverrà in maniera diretta sul tema sicurezza e soccorso pubblico, con una somma che si aggira intorno ai 100 milioni. Impegni concreti che da sempre il nostro partito, Forza Italia, ha portato avanti in questi anni in maniera prioritaria. Il nostro impegno come governo resta la crescita del nostro Paese e dell'Europa e continueremo a lavorare costantemente in questa direzione". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro. (Rin)