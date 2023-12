Incendio ospedale Tivoli: Ugl, solidarietà a vittime e a operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con sgomento dell'incendio divampato nell'ospedale di Tivoli che ha provocato la morte di 4 pazienti e la conseguente evacuazione della struttura. In questo momento drammatico esprimiamo la vicinanza alle famiglie coinvolte in tale tragico evento e la solidarietà a tutti gli operatori del nosocomio tiburtino". Lo dichiarano in una nota congiunta di Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e Gianluca Giuliano, segretario nazionale Ugl salute, in merito all'incendio divampato all'ospedale di Tivoli. "Lo stato fatiscente di troppe strutture sull'intero territorio italiano è figlio dell'incuria e dei continui tagli operati negli anni passati che mettono oggi in seria crisi l'agibilità delle stesse e la sicurezza di pazienti e lavoratori. Eventi del genere in un Paese civile sono inammissibili", conclude la nota dell'Ugl.(Com)