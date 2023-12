Sicurezza: Paroli (FI), grande soddisfazione per maggiori risorse a Forze ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione per l'emendamento del governo alla manovra che recepisce una delle battaglie storiche di Forza Italia per donne e uomini in divisa. Con circa 100 milioni di euro, diamo finalmente risposte concrete alle legittime istanze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Adriano Paroli, che prosegue: "Queste risorse, che sì aggiungono agli ingenti finanziamenti già previsti nella legge di stabilità per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, compresi dunque quelli del comparto Sicurezza-Difesa, consentiranno di incrementare i trattamenti pensionistici, di dare concretezza al principio della specificità e di aumentare la tutela sanitaria delle Forze dell'ordine. Un riconoscimento doveroso a chi ogni giorno rischia la vita per difendere l'ordine pubblico e la sicurezza di ciascuno di noi". (Rin)