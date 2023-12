© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ha sparato a due agenti della Guardia nazionale russa nel nord-ovest di Mosca. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando una fonte delle forze dell'ordine. "L'uomo ha aperto il fuoco e due dipendenti della Guardia russa, che in quel momento non erano in servizio, sono rimasti feriti", ha detto la fonte, secondo cui è in corso un'indagine sull'accaduto. (Rum)